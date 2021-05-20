В Испании стартовала программа реабилитации коррумпированных чиновников

В Испании разработали программу по реабилитации чиновников, которые не "смогли удержаться от воровства". Участие в 11-месячных курсах принимают коррупционеры, которые получили тюремные сроки.

Эксперимент испанских властей похож на курсы реабилитации для "анонимных алкоголиков". В течение 32 занятий с экс-чиновниками будут заниматься психологи. Занятия проходят в конференц-зале исправительных учреждений, сообщает New York Times.

Сейчас терапия проходит в девяти тюрьмах, а программа стартовала в марте. Занятия являются добровольными, но коррупционеры считают, что участие в них даст плюсы, когда необходимо будет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Авторы программы говорят, что их основная задача — убедить чиновников в том, что с ними действительно что-то не так. В таком случае, считают психологи, они смогут отойти от обычного образа жизни. Многие коррупционеры даже в тюрьме считают себя безнаказанными. Как отмечают психиатры, у большинства из них есть признаки эгоцентризма и нарциссизма.

Сред участников программы есть зять короля Испании Иньяки Урдангарин, который отбывает шестилетний срок за мошенничество. Кроме того, зарегистрировался бизнесмен Франсиско Корреа, который в Испании более известен как "Дон Вито".

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