Зеленский раскритиковал Байдена за "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой позиции президента США Джо Байдена по газопроводу "Северный поток-2". По его мнению, возможное снятие санкций с проекта напрямую угрожает Украине.

Ранее сообщалось, что в США отказались от идеи заблокировать строительство газопровода. Президент Украины согласился с мнением, что украинская газо-транспортная система в таком случае будет не нужна России.

По словам Зеленского, отказ от санкций по "СП-2" будет победой России, а также дипломатическим проигрышем США и лично Байдена.

"Я считаю, что это будет проигрыш Соединённых Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьёзная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", — заявил Зеленский во время своей пресс-конференции.

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