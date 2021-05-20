Россия вывезет более 400 человек из Сектора Газа

Из Сектора Газа будут эвакуированы более 400 граждан России и стран СНГ. В данный момент в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации прорабатывают план вывоза людей.

"На данный момент в списке более 400 человек — как соотечественников, так и граждан СНГ. Сроки и маршруты вывоза из сектора прорабатываются", — приводит РИА "Новости" заявление представительства.

Ранее соответствующее распоряжение МИД, СВР и МЧС дал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что граждане России и стран СНГ должны быть вывезены в Москву.

"Предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", — говорится в документе.

Обострение в Секторе Газа произошло 10 мая в результате беспорядков между палестинцами и израильской полицией у мечети Аль-Акса. Стороны наносят ракетные удары по территории противника ежедневно.

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