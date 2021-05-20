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Переболевший принц Уильям привился от COVID-19

Мир

Принц Уильям привился от COVID-19. Первую дозу препарата он получил во вторник, 18 мая. Фото прохождения вакцинации он опубликовал на странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

На процедуру Уильям пришёл в синем джемпере и джинсах.

Внук британской королевы Елизаветы II выразил благодарность всем тем, кто участвует в программе вакцинации.

Стоит напомнить, что принц Уильям уже переболел коронавирусной инфекцией, однако решил это не афишировать, сообщает The Sun.

Елизавета II вакцинировалась ещё в конце февраля, тогда же она обратилась к жителям Великобритании с призывом последовать её примеру, заявив о том, что это не больно и безопасно.

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Теневая сторона жизни Принца Уильяма, о которой никто не говорит
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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