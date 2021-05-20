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Быть анти-Россией: Вассерман о "курсе" Украины, правителях и единстве

Мир

Несколько сценариев "курса" Киева после ухода с поста президента Владимира Зеленского представил ранее лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. По его мнению, всё упрётся в два сценария:

Украина, Киев
 
  • попытки атаки Донбасса и "опрокидывание";
  • попытки "сдаться" России (в том числе выполнив Минские договорённости и подписав какой-либо документ по Крыму).

Каков наиболее реалистичный сценарий "курса" Украины после ухода Зеленского? Чем характерен "курс" сегодняшнего дня? Журналисты "Правды.Ру" побеседовали с Анатолием Вассерманом, политическим консультантом.

Быть анти-Россией: независимость формальна, проблемы — реальны

До тех пор, пока Украина формально независима, она обречена оставаться анти-Россией, считает Вассерман.

"Я об этом говорю и пишу уже лет 30. Недавно, кстати, президент Путин высказал ту же мысль.

Почему так? Потому что украинцы вполне очевидным образом — неотъемлемая часть русского народа.

И украинский язык, несмотря на полуторовековые усилия по его изготовлению, всё ещё остается по своей структуре, по синтаксису одним из деревенских диалектов русского языка", — рассказывает Вассерман.

Анатолий Вассерман

Поэтому украинцы, даже если сами этого не осознают в полной мере, на уровне инстинкта стремятся к воссоединению с остальными русскими.

Вспомним историю: в 1917 году временное правительство признало украинцев отдельным народом, а самопровозглашённый центральный совет в Киеве — законным представителем украинского народа. Но даже тогда громадное большинство жителей Украины выступали против центрального совета и насильственного внедрения украинского диалекта, за единство с остальными русскими.

"Поэтому любой, кто хочет числиться независимым руководителем независимой Украины, вынужден постоянно провоцировать конфликты Украины с остальной Россией, чтобы этими конфликтами запугивать граждан Украины и не позволять им всерьёз задумываться о воссоединении", — продолжает Вассерман.

"Разумные" и "глупые": как и куда ведут Украину

Владимир Зеленский

При этом некоторые разумные украинские правители, вроде Кучмы и Януковича, ограничивали конфликты агитационной сферой, а в хозяйственном отношении Украина оставалась практически едина с остальной Россией. Руководители поглупее (вроде Кравчука и Ющенко) пытались отделять хозяйство Украины от хозяйства России с очевидно разрушительными последствиями.

"Но постепенно эти возможности конфликтов на публику исчерпались. Публика перестали им верить.

Поэтому Зеленский вынужден балансировать уже на грани прямого военного противостояния. И если не он, то кто-то из последующих президентов перейдёт эту грань", — считает Вассерман.

При этом внутри Украины военное противостояние между значительной частью русского большинства граждан Украины и руководителями началось, как мы знаем, ещё в 2014 году.

И при всей риторике грядущего воссоединения очень многие политики Украины открытым текстом говорят, что ни в коем случае нельзя присоединять Донбасс или Крым, поскольку это чужеродные образования, и в случае, если они вернутся в состав Украины, то это довольно быстро привёдет к тому, что вся Украина потянется в состав России, заключает эксперт.

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