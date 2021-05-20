Успешно прошла "замена" главы Минздрава Украины. Вместо не признавшего ранее свои неудачи Максима Степанова министерство возглавил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Напомним, что Степанов до последнего придерживался мнения о том, что он профессионал, а "битва не проиграна". Однако в Раде всё-таки решили уволить Степанова: решение поддержали 262 депутата при том, что нужно было всего 226 голосов.
Ляшко уже успел выступить в парламенте и обозначить "фронт работ", назвав ключевой приоритет.
"Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем всё, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать.
Но эта пандемия ещё не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства", — сообщил собравшимся он.
Также Ляшко пообещал, что уже к осени система здравоохранения страны перейдёт в режим "совсем другой готовности" по части вспышек различных инфекций и эпидемий.
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