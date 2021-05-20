Новый глава украинского Минздрава назвал "приоритет номер один"

Успешно прошла "замена" главы Минздрава Украины. Вместо не признавшего ранее свои неудачи Максима Степанова министерство возглавил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Напомним, что Степанов до последнего придерживался мнения о том, что он профессионал, а "битва не проиграна". Однако в Раде всё-таки решили уволить Степанова: решение поддержали 262 депутата при том, что нужно было всего 226 голосов.

Ляшко уже успел выступить в парламенте и обозначить "фронт работ", назвав ключевой приоритет.

"Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем всё, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия ещё не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства", — сообщил собравшимся он.

Также Ляшко пообещал, что уже к осени система здравоохранения страны перейдёт в режим "совсем другой готовности" по части вспышек различных инфекций и эпидемий.

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