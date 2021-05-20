Экс-премьер ДНР объяснил смысл существования Украины

Украина регулярно жалуется на обстрелы в Донбассе, при том что всегда сама нарушает соглашение о прекращении огня. В чём смысл таких проходных заявлений?

Жалуясь на обстрелы в Донбассе, Украина всегда валит вину за них на непризнанные республики — мол, это они первые начали. Такие заявления всегда звучат с украинской стороны накануне каких-либо переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Но после этого ничего серьёзного не происходит — слова остаются словами и просто повисают в воздухе. При этом вероятность войны, хоть и снизилась в последнее время, остаётся вполне реальной. Потому что без войны Украине никак не решить проблему Донбасса, рассказал "Общественной службе новостей" бывший первый премьер-министр ДНР, руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

"Собственно говоря, это даже не проблема Донбасса, это проблема существования Украины. У существования Украины нет никакого смысла, кроме одного — это оружие западного мира против России. Колонизированная территория, смысл существования которой в войне против России", — пояснил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.