В ближайшее время Конгресс США рассмотрит законопроект, которым всем чиновникам запретят признавать вхождение Крыма в состав России. Акт был рассмотрен на заседании комитета по международным дела Конгресса и поддержан единогласно.
Документ внёс в Конгресс представитель от штата Вирджиния Геральд Конноли. Автор указал, что будут запрещены
"действия или поддержка, означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".
Конноли во время слушаний на заседании комитета заявил, что провёл переговоры с украинскими парламентариями. В Верховной Раде призвали как можно быстрее принять "Закон о непризнании аннексии Крыма".
Во время слушаний представитель от Техаса призвал добавить в документ требование ввести санкции против "Северного потока-2". Автор законопроекта попросил этого не делать, предложение было снято.
Теперь законопроект рассмотрят на заседании Конгресса, после чего в случае принятия он будет направлен в Сенат.
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