В США поддержали законопроект, который запрещает признавать Крым российским

В ближайшее время Конгресс США рассмотрит законопроект, которым всем чиновникам запретят признавать вхождение Крыма в состав России. Акт был рассмотрен на заседании комитета по международным дела Конгресса и поддержан единогласно.

Документ внёс в Конгресс представитель от штата Вирджиния Геральд Конноли. Автор указал, что будут запрещены

"действия или поддержка, означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".

Закон согласован с Украиной

Конноли во время слушаний на заседании комитета заявил, что провёл переговоры с украинскими парламентариями. В Верховной Раде призвали как можно быстрее принять "Закон о непризнании аннексии Крыма".

В марте 2014 года в ООН состоялось голосование по резолюции, которой подтверждается "территориальная целостность Украины". За принятие, то есть против признания вхождения Крыма в состав РФ, проголосовали 100 стран, в том числе США.

В 2019 году во время голосования в ООН резолюцию "о милитаризации Крыма" поддержали 63 государства.

Санкции против "Северного потока-2"

Во время слушаний представитель от Техаса призвал добавить в документ требование ввести санкции против "Северного потока-2". Автор законопроекта попросил этого не делать, предложение было снято.

Теперь законопроект рассмотрят на заседании Конгресса, после чего в случае принятия он будет направлен в Сенат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.