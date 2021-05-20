EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ
Азиза: Манижа на Евровидении - чистый политический хайп
Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя
Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального
Что говорят о Евровидении кумиры нескольких поколений россиян
Эсминец США грубо нарушил китайский суверенитет
Украинских постановщиков номера для Евровидения обвинили в плагиате
Казань сегодня: игра в теракт и увольнение полицейского за ролик с допросом
Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте

Давить бессмысленно: в бундестаге оценили "разворот" США по "СП-2"

Мир

В Вашингтоне наконец-то нашлись "трезвые головы", благодаря которым Штаты перестали оказывать столь мощное санкционное давление на "СП-2" (в частности — на оператора проекта Nord Stream 2 AG). Так что можно констатировать: впервые после завершения Второй мировой немцам удалось отстоять и защитить свои интересы.

Давить бессмысленно: в бундестаге оценили "разворот" США по "СП-2"

Комментарий касательно "разворота" политики США в отношении санкций по "СП-2" предоставил для РИА "Новости" член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"). Он отметил, что Берлин сумел дать отпор Вашингтону, и напомнил: альтернативы, по сути, и нет.

"Речь идёт о политическом торге, и сегодня мы, наконец, услышали о том, что наш немецкий нарратив воспринят в Вашингтоне.

Дальнейшее давление на Россию сблизит её с Китаем, и это может стать серьёзной проблемой для США. Давление на Германию бессмысленно — "Северный поток-2" будет достроен, у нас нет альтернативы, немцы будут работать с русскими.

Германия смогла защитить свои национальные интересы — это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством", — заявил Гердт.

При этом ранее Штаты вообще не учитывали такой фактор, как энергобезопасность ЕС. А тот факт, что США всё-таки сохранят некоторые санкции (в частности, направленные простив судов-трубоукладчиков РФ), он считает

"…желанием [США] ещё немного побренчать оружием".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СРОЧНО: Возобновлено строительство Северного потока-2, а как же санкции США? DW Новости (11.12.2020)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ
Азиза: Манижа на Евровидении - чистый политический хайп
Давить бессмысленно: в бундестаге оценили "разворот" США по "СП-2"
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя
Нужен ли газону песок?
США выступают против резолюции ООН о прекращении огня в Израиле
Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан
Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального
Что говорят о Евровидении кумиры нескольких поколений россиян
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Любовь Степушова Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Новости Белоруссии
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике
Евросоюз
Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников