Давить бессмысленно: в бундестаге оценили "разворот" США по "СП-2"

В Вашингтоне наконец-то нашлись "трезвые головы", благодаря которым Штаты перестали оказывать столь мощное санкционное давление на "СП-2" (в частности — на оператора проекта Nord Stream 2 AG). Так что можно констатировать: впервые после завершения Второй мировой немцам удалось отстоять и защитить свои интересы.

Комментарий касательно "разворота" политики США в отношении санкций по "СП-2" предоставил для РИА "Новости" член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"). Он отметил, что Берлин сумел дать отпор Вашингтону, и напомнил: альтернативы, по сути, и нет.

"Речь идёт о политическом торге, и сегодня мы, наконец, услышали о том, что наш немецкий нарратив воспринят в Вашингтоне. Дальнейшее давление на Россию сблизит её с Китаем, и это может стать серьёзной проблемой для США. Давление на Германию бессмысленно — "Северный поток-2" будет достроен, у нас нет альтернативы, немцы будут работать с русскими. Германия смогла защитить свои национальные интересы — это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством", — заявил Гердт.

При этом ранее Штаты вообще не учитывали такой фактор, как энергобезопасность ЕС. А тот факт, что США всё-таки сохранят некоторые санкции (в частности, направленные простив судов-трубоукладчиков РФ), он считает

"…желанием [США] ещё немного побренчать оружием".

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