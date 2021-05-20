США выступают против резолюции ООН о прекращении огня в Израиле

Члены делегации США в ООН заявили о намерении отклонить предложенную Францией резолюцию Совбеза международной организации, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Тель-Авивом и палестинскими боевиками.

Они утверждают, что она “подорвет усилия по достижению прекращения огня».

Суть резолюции ООН

Предложенный Парижем в среду проект резолюции выражает “серьезную озабоченность эскалацией насилия” в секторе Газа, призывая к прекращению боевых действий и осуждая все нападения на гражданское население, включая "неизбирательные ракетные обстрелы гражданских районов", хотя и не называет ни одной виновной в происходящем стороны.

Это предложение также настоятельно призывает к долгосрочному мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта и поддержке создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, включающего как Газу, так и Западный берег, которые в настоящее время «находятся под израильской блокадой и военной оккупацией».

Позиция США

Вашингтон, близкий союзник Тель-Авива, заявил:

“Мы сосредоточены на интенсивных дипломатических усилиях, предпринимаемых для того, чтобы положить конец насилию, и не будем поддерживать действия, которые, по нашему мнению, подрывают усилия по деэскалации”.

Это заявление перекликалось с предыдущими комментариями американской миссии, которая неоднократно блокировала усилия по выпуску совместного заявления Совета Безопасности, осуждающего насилие и призывающего к спокойствию.

Американские официальные лица ссылаются на работу “за кулисами” для достижения прекращения огня, но остается неясным, какие именно действия были предприняты после последнего раунда насилия, вспыхнувшего на прошлой неделе.

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