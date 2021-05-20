После Зеленского: Кургинян о двух сценариях действий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский с момента своей победы на выборах успел сделать многое. В частности, он "приватизировал иллюзии" украинцев касательно того, что страна может жить спокойно, мирно и без жертв.

Интересно, что именно за счёт активного пиара данных "иллюзий" Зеленский и выиграл выборы. Однако вопрос на данный момент заключается не в Зеленском, а в том, что же станет со страной после его ухода. Рассказать о возможных сценариях движения Украины решил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

"Что дальше? Праворадикальная Украина? Раскол Украины на прорусскую и праворадикальную? Если у них есть какие-то планы, то этих планов может быть два. Первое — просто сдаться России, выполнить Минские соглашение или отдать Донбасс просто, подписать что-то по Крыму и стать прорусским государством. Второе — атаковать Донбасс беспредельно, получить ответ и быть опрокинутыми. И после этого на какой-то малой территории начать создавать себя как нечто новое", — заявил политолог, выступая на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

При этом, отметил Кургинян, у действующего президента Украины всполне может хватить авантюризма для второго варианта.

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