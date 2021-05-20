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Жовква назвал фактор, нужный для встречи Байдена и Зеленского в июне

Мир

Новости из Украины: шансы на встречу украинского и американского лидеров прокомментировал руководитель офиса президента Украины Игорь Жовква. Владимир Зеленский и Джо Байден, отметил он, могут встретиться, если будет возможность.

Напомним, что июнь ознаменуется большим (и первым в новой должности) "европейским турне" Байдена. Лидер США приедет на саммит G7 (состоится в Великобритании), а затем отправится в Брюссель. Байден также планирует пообщаться с лидерами G7 в двустороннем формате.

"График президента Байдена в турне по Европе ещё определяется… Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", — высказался в ходе выступления на телевидении Жовква.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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