Медиков обвиняют в смерти Марадоны

Аргентинские следователи вызвали на допрос семерых медицинских работников, которых подозревают в причастности к смерти Диего Амандо Марадоны. Им предъявят обвинение в "простом убийстве с возможным умыслом".

Как сообщило сегодня ИА Télam, обвиняемыми являются нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Казачев, психолог Карлос Анхель "Чарли" Диас, врач Нэнси Форлини и трое медсестёр.

Каждый должен явиться для дачи показаний в качестве обвиняемого в "медицинской халатности" в дни, предшествующие смерти футболиста.

Обвинение строится на показаниях "близких людей", утверждающих, что "медицинский персонал, который ухаживал за ним в последние дни его жизни, предоставил ему снотворное, растворенное в пиве, а также марихуану".

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в своем доме в Тигре, недалеко от Буэнос-Айреса. Двумя неделями ранее он перенёс нейрохирургическую операцию из-за гематомы головного мозга.

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