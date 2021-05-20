В Великобритании зафиксирован всплеск антисемитизма

Более 100 антисемитских инцидентов было зафиксировано в Британии с 8 мая — дня, когда в Иерусалиме прошли протесты в ответ на предполагаемые выселения палестинцев из Восточного Иерусалима и произошло вторжение израильских сил безопасности в комплекс мечети Аль-Акса, третьего по значимости религиозного объекта в исламе.

Эти инциденты, напомним, привели к обострению напряженности между Израилем и воинствующей группировкой ХАМАС, которая контролирует Газу, и спровоцировали продолжающийся смертоносный трансграничный обмен.

Данные, поступающие от Фонда общественной безопасности (CST), который консультируется с примерно 280 тысячами евреев Великобритании по вопросам безопасности, показывают пятикратное увеличение числа таких инцидентов в последние дни.

Зафиксированные примеры антисемитских нападений в Британии

В воскресенье раввин в Чигуэлле, Эссекс, был госпитализирован с сотрясением мозга после нападения на улице. Полиция арестовала двух мужчин по подозрению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

В тот же день колонна автомобилей, задрапированных палестинскими флагами, проезхала по преимущественно еврейскому району Финчли. Из машин кричали антисемитские лозунги.

Кроме того, как сообщает CST, еврейские лидеры получали сообщения с угрозами, а на синагогах были нарисованы антисемитские граффити.

Борис Джонсон пообещал "прекратить" антисемитские нападки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что британские власти не позволят антисемитизму "расти и гноиться в стране".

"Я разделяю ужас в связи с вспышкой антисемитских инцидентов, — сказал премьер-министр, заверив, что его правительство "громко и ясно передало это послание тем, кто несет ответственность за соблюдение закона против преступлений на почве ненависти.”

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