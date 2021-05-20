Трамп прокомментировал уголовное дело против себя

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что его бизнес-компания "находится под уголовным расследованием" генерального прокурора штата Нью-Йорк из-за финансовых нарушений.

"Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которое находится в отчаянном поиске преступления. Но, не ошибитесь, именно это здесь и происходит”, — сказал Трамп.

Бывший лидер республиканцев заявил:

"Я узнал, что расследование генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс больше не является просто гражданским делом, а переведено в ранг уголовных из статей в основных средствах массовой информации.”

В своем заявлении Трамп, назвал бывшего адвоката "лживым, дискредитированным подонком" за то, что Майкл Коэн дал показания перед Конгрессом, обвинив его в завышении стоимости активов, чтобы получить лучшие кредиты и страховое покрытие, и в то же время занижении их стоимости, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства.

Экс-президент США также опроверг наличие любых финансовых нарушений, назвав расследование "величайшей политической охотой на ведьм в истории Соединенных Штатов".

"Я построил великую компанию, нанял тысячи людей, и все, что получаю — это несправедливо подвергаюсь нападкам и злоупотреблениям со стороны коррумпированной политической системы", — добавил Трамп.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.