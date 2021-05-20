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"Я сделал это для Америки" - директор Colonial Pipeline заплатил выкуп хакерам

Мир

Директор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что заплатил хакерам, заблокировавшим 7 мая компании доступ к её компьютерным системам, выкуп в размере $4,4 млн, чтобы крупнейший американский трубопровод мог продолжать работу.

"Я сделал это для Америки" - директор Colonial Pipeline заплатил выкуп хакерам

"Уступка требованиям шантажистов была крайне спорным решением, — сказал Блаунт в интервью Wall Street Journal. — Я санкционировал выплату выкупа к вечеру того же дня, когда всё случилось, потому что было неясно, насколько серьезным было нарушение и сколько времени потребуется, чтобы трубопровод снова заработал. Признаюсь, мне было неприятно видеть, как деньги уходят к таким людям. Но это было правильно для страны".

Напомним, что Colonial Pipeline обеспечивает около 45% топлива для Восточного побережья США.

Несмотря на быструю выплату "выкупа", swift-платеж все-таки не смог предотвратить остановку колониального трубопровода протяженностью 8850 км. Взлом уже нанес свой ущерб, и трубопровод оставался неработоспособным еще шесть дней, спровоцировав бензиновый кризис на Восточном побережье: заправочные станции пустовали, а цены на топливо достигли самого высокого уровня за семь лет.

"Несмотря на то, что сейчас поток топлива восстанавливается, потребуются десятки миллионов долларов, чтобы полностью восстановить некоторые бизнес-системы компании на полную мощность, — сказал Блаунт. — Colonial Pipeline до сих пор не может выставить счет своим клиентам после взлома".

ФБР считает, что Colonial Pipeline стала жертвой киберпреступной банды DarkSide, которая якобы базируется в Восточной Европе.

  • По данным blockchain analytics firm Elliptic, эта группа "спецов по взломам" получила с 47 компаний более $90 млн в биткоинах.

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Атака на Colonial Pipeline
Автор: Ольга Лебедева
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