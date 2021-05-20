Протест полицейских в Париже: "Платят за то, чтобы служить, а не умирать"

Французские полицейские устроили демонстрацию у здания Национального собрания.

Они требовали, чтобы правительство президента Эммануэля Макрона защитило их от насилия и ужесточило наказание за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Это стало крупнейшей во Франции акцией протеста с участием сотрудников правоохранительных органов за последние пять лет.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин присоединился к протестующим, чтобы показать им свою поддержку, но был освистан:

"Так больше продолжаться не может. Ты должен защитить нас. Становится все хуже", — говорили ему офицеры.

Сообщается, что на акцию вышли тысячи сотрудников правоохранительных органов, которые скандировали:

"Нам платят за службу, а не за смерть.”

Во время своих выступлений профсоюзные лидеры потребовали углубленной реформы системы правосудия и установления минимальных сроков тюремного заключения для любого, кто будет признан виновным в нападении на полицейского.

"Приговоры должны быть исполнены, мы должны строго наказывать рецидивистов. Нас достало, что мы арестовываем, а суд отпускает преступников. Коллег тяжело ранят и убивают, а никого не наказывают за это.”, — сказал журналистам Оливье Варле, генеральный секретарь Полицейского союза ООН.

Офицеры также отдали дань памяти погибшим и раненым в последние недели при исполнении служебных обязанностей. В мае двое полицейских были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей.

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