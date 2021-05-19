На Украине произошёл очередной скандал со школьным учебником. Ранее там находили только карты Крыма как части Российской Федерации, а сегодня обнаружили ссылку на порносайт.
Заметил несоответствие стандартам морали один из учеников и рассказал об этом в соцсетях. Ссылку нашли в учебнике за 10-й класс по украинскому языку авторства Александра Авраменко.
В конце одного из текстов опубликован адрес сайта, где рекомендуется смотреть дополнительные материалы. Портал с адресом novomirgorod. com оказался сайтом для взрослых.
Учебник издаётся с 2018 года и рекомендован министерством просвещения Украины. Ошибку заметили только сейчас.
Сам Авраменко заявил, что оказался жертвой хакеров и уже обратился с заявлением в полицию. Также отправлен запрос в издательство "Грамота", которое подготовило учебник, сообщает ТСН.
Пользователи же считают, что это может быть обычная опечатка. Дело в том, что в Сети есть сайт novomyrgorod. com. Это вполне приличный портал о новостях Новомиргорода Кировоградской области.
Есть ещё одна версия — никакой ошибки на самом деле не было. По адресу novomirgorod. com ранее находился портал администрации города Новомиргород. Он действовал до 2018 года, а затем переехал на другой адрес.
Вместо портала городской администрации в тот момент появился сайт для взрослых, чего авторы учебника не учли.
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