В Испании проведут генетическую экспертизу останков Христофора Колумба

Честь называться родиной Христофора Колумба оспаривают несколько европейских стран. Чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, потребуется генетическая экспертиза останков великого мореплавателя.

Существует несколько версий о происхождении Колумба. Согласно официальной теории, его родиной была Генуя. Некоторые другие исследования указывают, что он мог родиться в Испании, Португалии, Хорватии или Польше. В любом случае, все они ставят под сомнение генуэзское происхождение мореплавателя.

"Происхождение Колумба — один из самых больших нерешённых вопросов в истории. Останки были эксгумированы в 2003 году из Кафедрального собора Севильи. В 2021 году их изучит профессор судебной медицины Университета Гранады Хосе Антонио Лоренте", — заявил в среду, 19 мая, Университет Гранады.

Останки Христофора Колумба, скончавшегося 515 лет назад, 20 мая 1506 года, хранятся в Университете Гранады с момента их эксгумации в 2003 году, уточняет ТАСС. В 1492 году, 12 октября, в ходе одной из своих экспедиций путешественник открыл новые земли, позже получившие общее название Америка.

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