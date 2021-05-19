После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2

Планы США по отказу от ряда санкций против "СП-2" прокомментировал политолог Александр Рар. По его мнению, американцы "сменили пластинку" из-за того, что поняли — пора идти на сближение.

"Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы", — высказался Рар для "НСН".

Штаты, продолжил Рар, не хотят испорченных отношений с Германией. Кроме того, непосредственно немецкое общество против РФ не настроено: это показывают данные опросов.

"В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию", — подытожил он.

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