В Малави устроили сожжение 16,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Неприятные новости для жителей Малави: власти африканской страны вынуждены были предать огню сразу 16,9 тысяч доз препарата AstraZeneca. Причина оказалась тривиальна: кончился срок годности.

Данные о сожжении вакцин привёл министр здравоохранения Малави Кумбизе Кандодо. Он подчеркнул, что у жителей "не должно быть сомнений" при вакцинации.

"Пария сожжена, чтобы у людей не было никаких сомнений в том, что для прививок не используются просроченные вакцины", — приводит его цитату Agence France-Presse.

Уточняется и предыстория, которая привела к столь радикальной мере. Ранее через каналы Африканского союза в Малави отправили 102 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Однако к тому времени, как партия приехала, от срока годности остались "крохи" в размере двух недель — и использовать весь объём просто не успели.

Несмотря на то, что в ВОЗ ранее заявляли о возможности использования "просрочки" ещё три месяца, власти Малави решили ситуацию радикально. Вакцины сожгли в столице страны, Лилонгве, на территории центральной больницы города.

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