Верховная Рада создала комиссию для расследования преступлений Порошенко

Верховная Рада Украины поддержала инициативу главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию "преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Депутаты отклонили предложение о создании ВСК по расследованию дела о "вагнеровцах". На Украине утверждают, что утечка о "спецоперации СБУ" по вывозу 33 россиян из Минска в Киев в августе 2020 года произошла из офиса президента Владимира Зеленского.

Вместо этого Арахамия предложил создать общую комиссию, которая будет расследовать не только дело "вагнеровцев", но и "зраду" бывшего президента Петра Порошенко. Депутаты "Слуги Народа" утверждают, что нынешний глава фракции "Евросолидарность" был связан с главой ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Вместе они якобы действовали в интересах России.

Создание комиссии было поддержано 252 голосами. Председателем избрали депутата Марьяну Безуглу из СН, её заместителем — представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина.