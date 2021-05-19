В ФРГ заявили о "доверительном контакте" с США по вопросу "СП-2"

Получила продолжение история с "вашингтонским отказом" от жёстких санкций по "СП-2". Как казалось, официальный доклад из США в Германии ещё не получили.

Напомним, что ранее портал Axios писал об уходе команды Джо Байдена в "санкционный отказ". В частности, не будет санкций, направленных против оператора и главы Nord Stream 2 AG.

Берлин, прокомментировала ситуацию представитель МИД страны Андреа Зассе, работает с Вашингтоном по этому вопросу, но доклада ещё не получал.

"Доклад в деталях нам ещё не предоставлен. Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что… по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", — уточнила Зассе в ходе брифинга.

"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", — уточнила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

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