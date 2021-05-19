EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психолог назвал россиянам самые действенные способы борьбы со стрессом
Верховная Рада создала комиссию для расследования преступлений Порошенко
Кафельникова появилась на публике на последних месяцах беременности
В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Город" Евгения Гришковца
Медведев заявил о возможной обязательной вакцинации от COVID в России
На курорте "Роза Хутор" открылась уникальная выставка монет
Баба на чайнике: Иосиф Пригожин поверил в успех Манижи на Евровидении
Школу в Казани эвакуировали из-за ученика, который обещал поступить "как Ильназ"
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт

В ФРГ заявили о "доверительном контакте" с США по вопросу "СП-2"

Мир

Получила продолжение история с "вашингтонским отказом" от жёстких санкций по "СП-2". Как казалось, официальный доклад из США в Германии ещё не получили.

В ФРГ заявили о "доверительном контакте" с США по вопросу "СП-2"

Напомним, что ранее портал Axios писал об уходе команды Джо Байдена в "санкционный отказ". В частности, не будет санкций, направленных против оператора и главы Nord Stream 2 AG.

Берлин, прокомментировала ситуацию представитель МИД страны Андреа Зассе, работает с Вашингтоном по этому вопросу, но доклада ещё не получал.

"Доклад в деталях нам ещё не предоставлен. Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что… по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", — уточнила Зассе в ходе брифинга.

"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", — уточнила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США "разрешили" Северный Поток 2?
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Кафельникова появилась на публике на последних месяцах беременности
В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Город" Евгения Гришковца
Марш "несогласных": у ЕС проблемы с введением сертификатов вакцинации
Медведев заявил о возможной обязательной вакцинации от COVID в России
Премьер Эстонии Каллас передала Украине стыдные деньги
Путь к расколу: эксперт об особенностях конфликта Израиля и Палестины
На курорте "Роза Хутор" открылась уникальная выставка монет
Баба на чайнике: Иосиф Пригожин поверил в успех Манижи на Евровидении
Школу в Казани эвакуировали из-за ученика, который обещал поступить "как Ильназ"
Опубликованы главные западные мифы о России
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Как привести в порядок сад весной?
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников