Марш "несогласных": у ЕС проблемы с введением сертификатов вакцинации

Удивительным итогом обернулась работа представителей Европарламента (ЕП) и Совета ЕС: договориться о том, как же именно внедрять сертификаты о вакцинации в рамках ЕС, не вышло.

Данные о неудачных переговорах предоставили в своём заявлении представители Европейской народной партии (ЕНП) — крупнейшей фракции ЕП. Там отметили, что причина неудачи заключается в позиции "некоторых государств", и заключили: были предложены компромиссы, не нашедшие поддержки.

"К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19. Несмотря на то, что мы предложили сбалансированные компромиссы в отношении стоимости тестирования и ограничения свободы передвижения, нам не удалось найти соглашение", — указано в заявлении.

"Спасти лето": почему в ЕНП торопятся

При этом в ЕНП напоминают: времени осталось мало, потому что надо "спасать лето". Не за горами туристический сезон, под который уже к июню нужно запускать сертификаты. В ЕНП готовы внедрять сертификаты максимально оперативно.

"Государства-члены не должны добавлять другие ограничения на поездки сверху. Они должны отменить свою блокирующую позицию и двигаться вперёд, чтобы сертификаты были введены в действие в июне", — пишут в заявлении.

При этом остаются и другие нерешённые вопросы: например, смогут ли государства добавлять в "контрольный список" вакцины, одобренные нацрегуляторами, но не сертифицированные на уровне ЕС.

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