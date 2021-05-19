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В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Минобороны Белоруссии сообщило о крушении военного самолёта Як-130 под Барановичами. Падение произошло в непосредственной близости от жилых домов.

В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт

В минобороны заявили, что два пилота "проявили мужество и героизм", что позволило не допустить падения на жилой дом. Оба лётчика, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко, погибли.

"Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли", — говорится в сообщении.

По сведениям минобороны, к трагедии привела техническая неисправность самолёта.

Жертв среди жителей села и разрушений нет. По сведениям очевидцев, перед падением самолёт выполнял трюки.

"Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города", — приводит "Интерфакс" слова местной жительницы.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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