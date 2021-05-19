От берегов Антарктиды откололся новый "самый большой в мире" айсберг

Самый большой в мире айсберг получил название А-76. Он на несколько сотен квадратных километров превосходит по площади испанский остров Мальорка.

Огромный ледяной массив откололся от западной стороны антарктического шельфового ледника Ронн, расположенного в море Уэдделла. Объект имеет около 170 километров в длину и 25 километров в ширину, его площадь составляет около 4 320 квадратных километров. Для сравнения, площадь испанского острова Мальорка — 3 640 квадратных километров.

"Такие размеры делают его самым большим в мире айсбергом в настоящее время", — отмечает Европейское космическое агентство.

Предыдущий "самый большой в мире айсберг" А-23А, также находящийся в море Уэдделла, имеет площадь около 3 880 кв. км, а тот, что откололся в феврале 2021 года от Ледового шельфа — "всего" 1 270 кв. км.

Объект был обнаружен Британской антарктической службой благодаря снимкам с полярно-орбитальных спутников миссии Copernicus Sentinel-1. Пересылаемые с них радиолокационные изображения позволяют вести круглогодичное наблюдение за удалёнными районами.

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