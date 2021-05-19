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Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике

Мир » Европа » Евросоюз

Короткая статья о принадлежащих России территориях Арктики, опубликованная в немецкой газете Welt, вызвала неожиданно бурную реакцию у читателей.

Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике

Особенно возмутились они тем, что власти РФ хотят оградить ("установить барьер") свои территории от притязаний со стороны других стран:

"Russland предупредил Запад о претензиях на владение в Арктике <…> из-за стратегического положения, природных ресурсов Северного полюса и из-за маршрутов судов", — написано в материале издания, цитирующем слова, сказанные Сергеем Лавровым в канун заседания Арктического совета.

Не очень понятно, что именно настолько возмутило в статье немецких читателей, но в комментариях буквально посыпались обещания "оставить от России клочок земли" "размером с Польшу", разделив её между соседями "по-братски".

При этом россиян почему-то называли "народишком", который спасает только имеющееся у него ядерное оружие.

Впрочем, нашлись среди прочитавших статью и здравомыслящие люди. По словам пользователя Fred M, "претензии русских полностью соответствуют международному праву".

"Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа", — написал он, добавив, что, согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа — часть исключительной экономической зоны России. 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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