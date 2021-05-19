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В отношении Trump Organization возбуждено уголовное дело

Мир

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк сообщила, что ее расследование деятельности компании Trump, возглавляемой бывшим президентом Дональдом Трампом, приобрело уголовный характер и "больше не является чисто гражданским".

В отношении Trump Organization возбуждено уголовное дело

Об этом сегодня пишут все крупные американские СМИ.

Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Фабьена Леви, "компания по управлению недвижимостью активно расследуется в качестве преступной организации" при поддержке окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего".

Вэнс уже более двух лет расследует деловые сделки Трампа, совершённые до того, как он стал хозяином Белого дома. Согласно судебным документам, на которые ссылается его офис, "возможно, обширное и длительное преступное поведение", которое заключается в налоговом и страховом мошенничестве и подделке бизнес-записей.

Проще говоря, следователи выясняют: вводила ли компания в заблуждение кредиторов и страховые компании относительно стоимости недвижимости и платила ли соответствующие налоги.

В компании Trump пока эту новость не прокомментировали, но ранее 45-ый президент США отрицал какие-либо нарушения и обвинил прокуроров в "политически мотивированном преследовании" и назвал расследование Вэнса политической "охотой на ведьм".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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