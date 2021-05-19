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Пелоси шантажирует Китай дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине

Мир

Нэнси Пелоси предупредила, что официальным делегациям США может быть запрещено появляться на предстоящих Олимпийских играх в Пекине, "если китайское правительство не пойдет на надлежащие правозащитные уступки".

Пелоси шантажирует Китай дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине

Американские сенаторы в очередной раз рассуждали о необходимости "держать Пекин в узде", настаивая на своей обеспокоенности бедственным положением заключенных мусульман — уйгуров. При этом, как обычно, о заключённых, содержащихся в собственных тюрьмах - несмотря на то, что их намного больше — и не вспомнили.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала на том, что действия Китая в Синьцзяне — геноцид, и попыталась сравнить Нацистскую партию с Китаем в 2021 году, процитировав сардоническое замечание Адольфа Гитлера о том, что спустя десятилетия никто "не вспомнил об армянах” после их геноцида.

"Геноцида, признанного геноцидом, должно быть достаточно, чтобы мы изменили свои действия, — заявила политик-демократ. — Мы не можем действовать так, как будто ничего плохого в том, что Олимпиада пройдет в Китае, нет".

 

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Автор: Ольга Лебедева
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