Новое заявление из Минобороны Украины: стране неплохо было бы развернуть систему ПВО, подобную израильской. Речь идёт, конечно же, о "Железном куполе".
Напомним, что "Железный купол" представляет собой тактическую систему, помогающую защищаться от неуправляемых ракет. Её эффективность достаточно высока: так, за период с 10 по 11 мая "Железный купол" защитил Израиль от 200 ракет.
По данным "Укринформа", в Минобороны Незалежной также опирались на данные из Израиля. В частности, глава министерства Андрей Таран сообщил, что система на текущий момент — одна из лучших в сфере противоракетной обороны.
"Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", — подчеркнул он.
При этом, добавил Таран, некоторые шаги для налаживания защиты Украины от ракет были предприняты ещё в 2020 году.
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