EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия и США проводят параллельные военные учения на Балканах
Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов
Какие люди "вкуснее" для комаров
Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как
ИНСТалляция из тушек диких гусей - итог варварской охоты на Чукотке
Байден пообещал Израилю "пополнить железный купол"
Коженов: реальнее мигрантов инопланетянами заменить, чем осуждёнными
В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории
"Он должен уехать!": американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Британию

Отношения Ливана и Саудовской Аравии опять "зашатались"

Мир » Азия » Ближний Восток

Эр-Рияд вызвал посла Ливана, чтобы вручить ему ноту протеста по поводу заявления, сделанного министром иностранных дел Бейрута, который сказал в телеинтервью, что

Отношения Ливана и Саудовской Аравии опять "зашатались"

"государства Персидского залива несут ответственность за восхождение ИГИЛ*".

По мнению правительства королевства, Шарбель Вехбе "нанес ущерб братским отношениям” между двумя странами.

Несмотря на то что президент Ливана Мишель Аун уже назвал высказывания министра "его личным мнением”, которое "никоим образом не отражает позицию ливанского государства”, Саудовская Аравия вручила послу Бейрута "официальный меморандум протеста".

"Учитывая последствия, которые эти позорные заявления могут иметь для отношений между двумя братскими странами, Министерство вызвало посла Ливанской Республики в Королевстве, чтобы выразить неприятие и осуждение Королевства злоупотреблений, допущенных ливанским министром иностранных дел”, — говорится в заявлении саудовского министерства по этому вопросу.

Назначенный премьер-министром Ливана Саад аль-Харири также осудил вспышку Вехбе, предупредив, что Бейрут уже "тонет” в кризисах, не вызывая гнева своих союзников. Неясно, сделает ли он выговор Вехбе за эти высказывания или попросит его уйти в отставку, чтобы смягчить ущерб, нанесенный отношениям Ливана с Саудовской Аравией.

Напомним, что дипломатические отношения между Ливаном и Саудовской Аравией вообще нельзя назвать простыми:

  • в 2006 году Эр-Рияд тайно разрешил израильское вторжение в Ливан во время Второй ливанской войны, а через несколько лет это все же стало, известно, что и привело к напряженности;
  • напряженность усилились в связи с увеличением числа членов ливанской группировки "Хезболла" — ее в Саудовской Аравии называют "рукой Тегерана" — по всему региону, особенно в Сирии, Ираке и Йемене.

* запрещена на территории России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

История кипения Ближнего Востока – объясняет востоковед
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Мэр Киева обиделся на Квартал 95
Только звуки салютов: Режим прекращения огня в Израиле вступил в силу
Россия и США проводят параллельные военные учения на Балканах
Байден законодательно запретил американцам нападать на азиатов
Какие люди "вкуснее" для комаров
Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как
ИНСТалляция из тушек диких гусей - итог варварской охоты на Чукотке
Байден пообещал Израилю "пополнить железный купол"
Коженов: реальнее мигрантов инопланетянами заменить, чем осуждёнными
Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
Соломон Соловьев Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу Игорь Буккер Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова
Евросоюз
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Новости Украины
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?
Новости Белоруссии
Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников