Отношения Ливана и Саудовской Аравии опять "зашатались"

Эр-Рияд вызвал посла Ливана, чтобы вручить ему ноту протеста по поводу заявления, сделанного министром иностранных дел Бейрута, который сказал в телеинтервью, что

"государства Персидского залива несут ответственность за восхождение ИГИЛ*".

По мнению правительства королевства, Шарбель Вехбе "нанес ущерб братским отношениям” между двумя странами.

Несмотря на то что президент Ливана Мишель Аун уже назвал высказывания министра "его личным мнением”, которое "никоим образом не отражает позицию ливанского государства”, Саудовская Аравия вручила послу Бейрута "официальный меморандум протеста".

"Учитывая последствия, которые эти позорные заявления могут иметь для отношений между двумя братскими странами, Министерство вызвало посла Ливанской Республики в Королевстве, чтобы выразить неприятие и осуждение Королевства злоупотреблений, допущенных ливанским министром иностранных дел”, — говорится в заявлении саудовского министерства по этому вопросу.

Назначенный премьер-министром Ливана Саад аль-Харири также осудил вспышку Вехбе, предупредив, что Бейрут уже "тонет” в кризисах, не вызывая гнева своих союзников. Неясно, сделает ли он выговор Вехбе за эти высказывания или попросит его уйти в отставку, чтобы смягчить ущерб, нанесенный отношениям Ливана с Саудовской Аравией.

Напомним, что дипломатические отношения между Ливаном и Саудовской Аравией вообще нельзя назвать простыми:

в 2006 году Эр-Рияд тайно разрешил израильское вторжение в Ливан во время Второй ливанской войны, а через несколько лет это все же стало, известно, что и привело к напряженности;

напряженность усилились в связи с увеличением числа членов ливанской группировки "Хезболла" — ее в Саудовской Аравии называют "рукой Тегерана" — по всему региону, особенно в Сирии, Ираке и Йемене.

* запрещена на территории России

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