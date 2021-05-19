Глава полиции Израиля назвал террористами всех участников конфликта

Военные самолеты ЦАХАЛА девятый день подряд обстреливают Сектор Газа в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

На этом фоне начальник израильской полиции обвинил "обе стороны” в разжигании вражды и насилия между евреями и израильскими арабами.

"Террористы с обеих сторон"

За девять дней боевых действий в Газе серьезные беспорядки вспыхнули также в арабо-израильских общинах, где наблюдались столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

На встрече с мэрами Лода и Рамлы — городов с большим арабским населением, где гражданская борьба была особенно интенсивной, — комиссар полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что "террористы с обеих сторон” несут ответственность за кровопролитие.

"С моей точки зрения, любой, кто участвовал в беспорядках в смешанных городах, является террористом”, — сказал Шабтай, пообещав привлечь к ответственности жестоких "экстремистов” и превратить смешанные общины в "символ сосуществования арабов и евреев".

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