Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что немедленного прекращения операции в Секторе Газа не будет. По его словам, военные действия продолжатся ещё несколько дней.
"Операция будет продолжаться еще не менее нескольких дней", — приводит Times of Israel слова Нетаньяху во время встречи с депутатами в южных регионах.
Также премьер-министр Израиля отметил, что после установления перемирия на любой обстрел со стороны Палестины последует "решительный ответ".
"После этого на любой обстрел последует самый решительный ответ", — заявил Нетаньяху.
Обострение конфликта Палестины и Израиля произошло после беспорядков в мечети Аль-Акса. 10 мая ХАМАС и Армия обороны Израиля начали взаимные обстрелы.
На данный момент известно о девяти погибших с израильской стороны. В Палестине заявляют о более 200 жертвах конфликта.
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