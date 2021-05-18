США настаивают на завершении палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости прекращения боевых действий на территории Израиля и Палестины. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, существование двух государств является наилучшим вариантом для них.

"Мы продолжаем твердо полагать, что принцип сосуществования двух государств является наилучшим вариантом для движения вперед для Израиля и Палестины", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.

Напомним, США официально не признали государство Палестина. Бывший американский президент Дональд Трамп перенёс посольство США в спорный Иерусалим, признав его столицей Израиля.

Очередной виток эскалации палсетино-израильского конфликта произошёл 10 мая. ХАМАС наносит ракетные удары по израильским городам. Армия обороны Израиля осуществляет бомбардировки Сектора Газа и других палестинских территорий с воздуха.

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