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В Белом доме объявили "приоритет", на который пойдут 20 млрд долларов

Мир

Новости из США: страна, в последнее время регулярно страдающая от кибератак, вложит в "защиту" по этому направлению сразу 20 млрд долларов.

Данные приводятся в пресс-релизе Белого дома. Уточняется, что 20 млрд успешно "вписали" в большую программу команды президента Джо Байдена под названием The American Jobs Plan (общая стоимость которой пока колеблется в районе 2,3 трлн).

"Кибербезопасность является одним из первостепенных вызовов нашего времени, вот почему президент Байден выделил усиление кибербезопасности в США в качестве своего важнейшего приоритета и уже предпринял меры для выполнения этой задачи.

Реализация The American Jobs Plan будет опираться на эту работу, обеспечит надежность инфраструктуры для всех американцев и обновит энергосети", — указано в пресс-релизе.

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