В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму

Американское издание Business Insider раскрыло подробности учений сил НАТО в Европе. В начале мая в разных странах проходило обучение под названием Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, на котором военные тренировались к высадке в Крыму.

В материале говорится, что Крым — идеальная территория для спецназа военно-морских сил НАТО. Морские "котики" обладают обширным комплексом навыков для высадки на полуостров.

"Команды "котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях", — сообщает издание.

Тренировки боевых катеров

Кроме того, тренировки проводились среди экипажей катеров ВМС США. Военные считают, что смогут превзойти российские силы за счёт скорости катеров и огневой мощи.

"Боевые катера могут скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму", — говорится в материале.

Учения проходили в Румынии и странах Восточной Европы. Кроме непосредственно стран НАТО, участие в них принимали военные из Украины.