Блинкен раскрыл ожидания США по срокам встречи Путина и Байдена

Новые подробности о весьма ожидаемой встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным американского госсекретаря Энтони Блинкена, вопрос упирается в "предстоящие недели".

Напомним, что ранее прогноз на "место встречи" предоставил для "Правды.Ру" Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

По данным РИА "Новости", встреча может пройти в Женеве, однако в Швейцарии пока комментариев не предоставляют. В издании Politico сообщали со ссылкой на свои источники, что возможны и необычные варианты вроде Азербайджана или Исландии.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдёт в предстоящие недели", — высказался Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном.

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