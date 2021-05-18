Земан попросил прощения за бомбардировки Югославии силами НАТО

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек сообщил, что Милош Земан в разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем попросил прощения за бомбрадировки Югославии. Белград и другие города силы НАТО обстреливали с 24 марта по 10 июня 1999 года.

В результате бомбардировок погибли не менее 1700 мирных жителей, была разрушена инфраструктура и экономика Югославии. Из состава государства фактически вышли Косово и Метохия.

Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года. Милош Земан в то время был премьер-министром страны и резко выступил против бомбардировок. Чехия не разрешила самолётам НАТО посадку на своей территории.

"Президент Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году. Земан попросил у сербского народа прощения", — сообщил пресс-секретарь президента в Twitter.