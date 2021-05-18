Министерство обороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке ракетных войск. В учениях задействованы около 100 единиц техники и свыше 500 военных.
"Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии", - говорится в сообщении.
Проверены будут подразделения:
Воинские подразделения выдвинутся на полигоны, где проведут занятия по нанесению ракетных ударов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.