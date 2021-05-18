Белоруссия проводит внезапную проверку ракетных войск

Министерство обороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке ракетных войск. В учениях задействованы около 100 единиц техники и свыше 500 военных.

"Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии", - говорится в сообщении.

Проверены будут подразделения:

тактических ракет "Точка-У";

реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч" и "Ураган".

Воинские подразделения выдвинутся на полигоны, где проведут занятия по нанесению ракетных ударов.