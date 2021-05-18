Украина призвала мир признать "геноцид крымско-татарского народа"

МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году. 18 мая на Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Памятная дата появилась в 2015 году.

В заявлении МИД Украины говорится о том, что в результате действий войск НКВД умерли 46% депортированных. Украина обратилась к "международному сообществу" с просьбой признать депортацию геноцидом.

"Украина призывает международное сообщество осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымско-татарского народа", — говорится в заявлении.

Вспомнили о России и "крымской платформе"

Не обошлось в заявлении МИД без упоминания России. В сообщении говорится, что Россия проводит "политические репрессии" на полуострове в отношении крымских татар. Также утверждается, что после 2014 года территорию Крыма покинули 48 тыс. татар и украинцев.

В заключении МИД призвал мировое сообщество присоединиться к "крымской платформе". На Украине так называют предполагаемый орган по "борьбе с оккупацией Крыма Россией".

Ранее с подобным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.