Мигранты атаковали территорию испанского эксклава Сеута, сообщает агентство Europa Press.
За сутки из Марокко в Сеуту вплавь прибыли 5 тыс. человек, 1,5 тыс. из них — дети.
В связи с этим власти страны уже мобилизовали армию для оказания помощи поддержки делегации правительства в автономном городе.
Стоит напомнить, что Сеута расположена на побережье Африки и граничит с Марокко, которая преграждена несколькими слоями стен.
В апреле этого года здесь уже задерживали мигрантов. Их депортировали обратно в Марокко.
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