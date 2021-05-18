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Испания мобилизовала армию из-за пяти тысяч прибывших из Марокко мигрантов

Мир

Мигранты атаковали территорию испанского эксклава Сеута, сообщает агентство Europa Press.

За сутки из Марокко в Сеуту вплавь прибыли 5 тыс. человек, 1,5 тыс. из них — дети.

В связи с этим власти страны уже мобилизовали армию для оказания помощи поддержки делегации правительства в автономном городе.

Стоит напомнить, что Сеута расположена на побережье Африки и граничит с Марокко, которая преграждена несколькими слоями стен.

В апреле этого года здесь уже задерживали мигрантов. Их депортировали обратно в Марокко.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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