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Глава Минздрава Украины отказывается уходить в отставку

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает на том, что является профессионалом, несмотря на провал кампании по вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава Украины отказывается уходить в отставку

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке главы Минздрава Максима Степанова. По мнению главы кабмина, министр не справился с поставленной перед ним задачей обеспечить страну вакцинами от коронавируса и провести вакцинацию населения. Однако Максим Степанов признавать неудачу и покидать свой пост не торопится.

"Убеждён, что рядом с профессионализмом не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре. Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Всё только начинается", — приводит "Свободная пресса" заявление министра здравоохранения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сразу два украинских министра подали заявления об отставке "по настоятельной просьбе" офиса президента. Тогда же стало известно, что отставка главы Минздрава — вопрос уже практически решённый.

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Украина и коронавирус: Каковы реалии?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь
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