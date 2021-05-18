Новые "острые" заявления от депутата украинской Рады Рената Кузьмина. Политик, ранее отметившийся заявлением про "забрасывание трупами" границы, на этот раз рассказал об "унижении и стыде" политики евроинтеграции сразу нескольких стран.
Представитель ОПЗЖ через Facebook сообщил: как для Украины, так и для Грузии с Молдавией политика евроинтеграции описывается на данный момент тремя словами.
"Руководители Грузии с её проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдовы со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО.
Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал Кузьмин.
Напомним, что ранее три "друга" (Киев, Кишинёв и Тбилиси) решили создать так называемое Ассоциированное трио. В рамках этого формата совместной работы будут обсуждаться как раз вопросы европейской интеграции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.