"Унижение. Стыд. Неадекватность": депутат Рады о политике евроинтеграции

Новые "острые" заявления от депутата украинской Рады Рената Кузьмина. Политик, ранее отметившийся заявлением про "забрасывание трупами" границы, на этот раз рассказал об "унижении и стыде" политики евроинтеграции сразу нескольких стран.

Представитель ОПЗЖ через Facebook сообщил: как для Украины, так и для Грузии с Молдавией политика евроинтеграции описывается на данный момент тремя словами.

"Руководители Грузии с её проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдовы со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал Кузьмин.

Напомним, что ранее три "друга" (Киев, Кишинёв и Тбилиси) решили создать так называемое Ассоциированное трио. В рамках этого формата совместной работы будут обсуждаться как раз вопросы европейской интеграции.

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