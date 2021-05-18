Генерал из США высказался о конфликте Палестины и Израиля

Свою точку зрения на конфликт Палестины и Израиля, а также его возможные последствия представил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерал Марк Милли. По его мнению, существует "разумный курс действий".

Милли отметил, что указанный конфликт чреват проблемами для всего региона, в частности — дестабилизацией.

"Считаю, что деэскалация (ситуации) — это разумный курс действий на данном этапе для всех заинтересованных сторон", — высказался он.

На текущий момент, уверен генерал, продолжение боёв — вариант, который невыгоден всем. Однако, уточнил он, Израиль сейчас занимается самообороной.

Напомним, что ранее издание The Jerusalem Post привело данные своего источника, сообщившего: как минимум до четверга представители Израиля не собираются даже рассматривать введение режима прекращения огня с движением ХАМАС.

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