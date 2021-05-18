Vice News: Украина – полигон для обучения радикалов, "Азов" - их наставник

Война на Украине стала магнитом для радикалов со всего мира, которые сражались по обе стороны конфликта, набираясь боевого опыта. Теперь это мощная экстремистская группировка, рассеянная по миру.

Об этом пишет издание Vice News.

"Ветеран шведского правого экстремизма Микаэль Скилльт прибыл в Киев в феврале 2014 года, всего через несколько дней после того, как президент Виктор Янукович был отстранен от власти во время украинской революции. Скилльт, в то время известный неонацист с 20-летнем опытом, вдохновился выдающейся ролью, которую украинские ультранационалисты и ультраправые хулиганы сыграли в остром конце протестов Евромайдана, и хотел поддержать их дело", — пишет Vice News.

По версии издания, таких, как Скилльт, были тысячи. И этот поток ультраправых бойцов "превратил Украину в центр транснациональных сетей белых супрематистов с резким фашистским подпольем, которое продолжает привлекать и вдохновлять радикалов со всего мира".

Vice News про украинский "Азов"

Украинский батальон "Азов" стал примером для подражания для радикалов

Батальон Азов

"Когда вы смотрите на идеологию этих групп, многие из них говорят о подготовке к расовой войне, и они хотят реальной подготовки. На Украине её осуществляет батальон "Азов", мощное ультраправое ополчение, набранное из разрозненных ультранационалистических сил,"- говорит Мэрилин Мэйо, старший научный сотрудник Центра экстремизма АДЛ.

"Бойцы "Азова" сделали себе имя в ожесточенных боях за город Мариуполь", — рассказал Скиллт, к настоящему времени разочаровавшийся в "романтике" неонацизма. "Их действия помогли батальону, несмотря на его радикальную принадлежность, получить легитимность и статус внутри страны в качестве защитника нации — и помогли повысить его репутацию среди правых экстремистов по всему миру, которых "Азов" активно вербовал через социальные сети".

В конце 2014 года батальон "Азов" был официально включен в состав Национальной гвардии Украины, поставив своих бойцов на государственное жалованье.

Два года спустя "Азов” сформировал свою собственную политическую партию "Национальный корпус", а затем создал военизированную группу, известную как "Народное ополчение", которая "патрулирует" улицы, применяя свой собственный жестокий бренд самосуда.

В последние годы члены этих групп совершили ряд насильственных нападений на меньшинства, включая цыган и ЛГБТ, что побудило госдепартамент США заклеймить Национальный корпус как "националистическую группу ненависти".

В то время как эти политические усилия не смогли привлечь сколько-нибудь значимой поддержки со стороны общественности, экосистема Азова помогла поддержать процветающее ультраправое подполье на Украине. Экстремисты, связанные с "Азовом", проводят неонацистские музыкальные фестивали, линии одежды и турниры по ММА, в то время как группа продолжает активно поддерживать и добиваться поддержки со стороны ультраправых радикалов по всему миру.

Это вдохновляет и привлекает фанатов со всего мира, в том числе и из США.

США начали прозревать

Влияние ультранационалистической части Украины вызвало озабоченность международного сообщества, поскольку, глядя на неё, стали активизироваться националистические группы за пределами этой страны.

Правительство США запретило любой из своей военной помощи Украине поступать в батальон "Азов", а ФБР заявило в уголовном иске, что считает, что "Азов" обучает и радикализирует американских белых сторонников превосходства.

В 2019 году озабоченность опасностями, исходящими от украинских ультранационалистов, побудила послов стран G7 призвать правительство действовать против экстремистов.

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