Алиев рассказал Салливану о "неадекватной реакции" Армении

Реакция Армении на ситуацию, сложившуюся на границе с Азербайджаном, неадекватна. Более того — в Ереване решили вынести вопрос на международный уровень, что чревато нарастанием напряжённости.

Комментарий по ситуации дал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно данным его пресс-службы, которые приводит ТАСС,

"…неадекватная реакция Армении на напряжённость на границе и её попытки интернационализации этого вопроса могут привести к нарастанию напряжённости в регионе. [Президент] подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путём и в рамках переговорного процесса".

Данное мнение Алиев озвучил в ходе телефонных переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Напомним, что ранее стало известно о масштабных учениях Азербайджана. 16 мая портал Минобороны страны привёл цифры: в учениях задействуют 15 тысяч человек, около 300 единиц бронетехники и даже 50 единиц авиации (самолётов и БПЛА).

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