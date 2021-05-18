Больная "ковидом" 76-летняя индианка чудом избежала сожжения заживо

Шакунтала Гайквад, 76-летняя жительница Индии, заразилась коронавирусом, но больница в городе Барамати отказала ей в госпитализации, потому что в палатах не было мест.

Как сообщает Yahoo, пока ждали скорую помощь, больная потеряла сознание, а семья решила, что она умерла, и поэтому подготовила ее к кремации.

Но за несколько мгновений до того, как зажегся погребальный огонь, Шакунтала проснулась и заплакала от ужаса.

Местная полиция подтвердила эту историю.

Известно, что сейчас пожилая женщина находится в больнице и получает лечение от коронавируса.

ДЛЯ СПРАВКИ

С 21 апреля в Индии ежедневно фиксируется до 300 тысяч COVID-заражений. При нынешних темпах ожидается, что в ближайшие пару дней в Индии число заражённых перевалит за 25 миллионов.

Умирают от "ковида" в Индии около четырёх тысяч человек в день. Общее число погибших — 274 390.

Однако эксперты предупреждают, что "подсчет ненадёжный" из-за отсутствия тестирования в сельских районах, где вирус быстро распространяется.

Министерство здравоохранения страны опубликовало руководящие принципы кремации людей, умерших от коронавируса, с особыми мерами, предписанными во избежание любой потенциальной реинфекции.

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