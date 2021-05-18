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Очередная крупная кибератака парализовала медслужбы четырёх стран Азии

Мир

Группа хакеров нанесла удар по четырем азиатским дочерним компаниям парижской страховой компании AXA с помощью программы-вымогателя, парализовав работу медиков в Таиланде, Малайзии, Гонконге и на Филиппинах.

Об этом сообщает информагентство АР.

Киберпреступники заявили, что они похитили у AXA Partners 3 терабайта данных, включая медицинские записи, идентификаторы клиентов и связь с врачами и больницами.

В посте, опубликованном на сайте в даркнете, хакеры пригрозили, что "ценные документы утекут в интернет", если в течение 10 дней АХА не заплатит выкуп. Сумму его пока не назвали.

Эксперты говорят, что по стилю "работы" вымогатели "очень похожи" на группу, которая ранее нанесла удар по крупнейшему топливопроводу Соединенных Штатов-Колониальному трубопроводу.

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Как русские хакеры “обули” весь Запад
Автор: Ольга Лебедева
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