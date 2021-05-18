Эрдоган в ярости: США продаёт Израилю оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего американского коллегу Джо Байдена за поддержку продолжающихся израильские атак на Газу. Поводом стали сообщения о новой крупной сделке с оружием между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Критика Эрдогана в адрес Байдена прозвучала после неподтвержденных официально сообщений газеты Washington Post о том, что администрация президента США одобрила оружейную сделку с Израилем на сумму $735 млн.

“Сегодня мы видели подпись Байдена о продаже оружия Израилю, - сказал турецкий лидер после заседания кабинета министров. - Мистер Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого Геноцида армян. Теперь вы, к сожалению, пишете историю с кровью на руках в этом инциденте, который привел к серьезному непропорциональному нападению в Газе”.

Эрдоган ранее назвал израильские военные нападения на палестинский анклав “резней”, а Израиль - “террористической” страной.

Напомним, что Израиль начал наносить удары по Газе на прошлой неделе после того, как палестинская военизированная группировка ХАМАС выпустила ракеты по израильским городам в ответ на принудительное выселение палестинских семей в Восточном Иерусалиме и агрессию полиции по отношению к мусульманам в городской мечети Аль-Акса.

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