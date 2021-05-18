Статую Христа-Искупителя подсветили призывами: "Вакцина спасает"

Всемирно известная статуя Иисуса Христа, раскинувшая руки над Рио-де-Жанейро, в понедельник была подсвечена:

на неё спроецировали призывы вакцинироваться от коронавируса и "падать на колени, чтобы поклоняться другому спасителю".

Инсталляция была организована Святилищем Кристо Редентора и бразильским рекламным агентством Ogilvy.

Некоторые верующие, однако, не оценили это послание, осудив его как богохульное.

ДЛЯ СПРАВКИ

Бразилия — одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Там от него погибли более 436 тысяч человек — второе место по смертности в мире после Соединенных Штатов.

Правительство президента Жаира Больсонаро подверглось резкой критике за то, что оно справилось с пандемией — от преуменьшения масштабов кризиса в области здравоохранения до неспособности своевременно обеспечить необходимое количество вакцин.

На прошлой неделе Больсонаро объявил, что на производство и распространение вакцин будет потрачено более $1 миллиарда.