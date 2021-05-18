Всемирно известная статуя Иисуса Христа, раскинувшая руки над Рио-де-Жанейро, в понедельник была подсвечена:
на неё спроецировали призывы вакцинироваться от коронавируса и "падать на колени, чтобы поклоняться другому спасителю".
Инсталляция была организована Святилищем Кристо Редентора и бразильским рекламным агентством Ogilvy.
Некоторые верующие, однако, не оценили это послание, осудив его как богохульное.
ДЛЯ СПРАВКИ
Бразилия — одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Там от него погибли более 436 тысяч человек — второе место по смертности в мире после Соединенных Штатов.
Правительство президента Жаира Больсонаро подверглось резкой критике за то, что оно справилось с пандемией — от преуменьшения масштабов кризиса в области здравоохранения до неспособности своевременно обеспечить необходимое количество вакцин.
На прошлой неделе Больсонаро объявил, что на производство и распространение вакцин будет потрачено более $1 миллиарда.
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